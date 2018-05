Nach Eskalation im Nahen Osten: Türkei fordert israelischen Botschafter zur Ausreise auf

Regierungssprecher Bekir Bozdag machte die USA für die Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen mitverantwortlich. „Das Blut unschuldiger Palästinenser klebt an den Händen der Vereinigten Staaten“, sagte er. Die USA seien Teil des Problems nicht der Lösung. Die USA hatten am Montag, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt.