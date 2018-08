Nach Übergriffen: Venezolanische Flüchtlinge verlassen Brasilien wieder

Die Grenzstadt Pacaraima liegt auf dem Hauptfluchtweg aus Venezuela in den brasilianischen Bundesstaat Roraima. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres haben mehr als 17 000 Venezolaner Zuflucht in Brasilien gesucht. Sie fliehen vor allem angesichts der katastrophalen sozialen Lage in dem heruntergewirtschafteten Erdölland.