Nach umstrittener Wahl: USA wollen Venezuela aus Staatenbund OAS werfen

In Venezuela legte Maduro am Montag noch einmal nach und kündigte für den Tag des endgültigen Austritts seines Landes aus der OAS eine große Feier an. „Wir werden diesen Tag zu einem Feiertag für das ganze Land erklären“, sagte er bei einer Versammlung mit hochrangigen Politikern der sozialistischen Partei Venezuelas. Die OAS sei „vergiftet und nutzlos“, so Maduro.