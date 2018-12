Nach US-Zöllen 2019 wird ein Schicksalsjahr für die WTO

Mit dem Zoll-Rundumschlag von US-Präsident Donald Trump brennt es in der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf an allen Ecken und Enden. Dort wehren sich Handelspartner und wollen Handelsdispute in geordnetem Rahmen austragen. Aber Trumps Team blockiert das fast 25 Jahre erfolgreiche System der Streitschlichtung in der WTO mit der Weigerung, neue Richter für das Berufungsgremium zu ernennen. Mit dem Ende der Amtszeit zweier Richter wird es Ende 2019 handlungsunfähig.