Nahost Israels Beschuss in Syrien galt Hintermännern von Anschlagsversuch

Israel bombardiert immer wieder Ziele in Syrien. Die Regierung will so verhindern, dass der Erzfeind Iran seinen Einfluss in dem Bürgerkriegsland ausbaut. Der Iran steht dort an der Seite von Machthaber Baschar al-Assad und unterstützt zahlreiche islamistische Milizen. Darunter ist auch die ebenfalls mit Israel verfeindete Hisbollah. Seit Jahren drohen der Iran und die vom Iran unterstützten Milizen mit der Vernichtung Israels.