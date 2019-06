Nahost-Konflikt: USA stellen Nahost-Friedensplan vor – Kritik von Palästinensern

ManamaDie US-Regierung hat einen 50-Milliarden-Dollar-Plan zur Förderung des Friedens zwischen Israel und den Palästinensern offiziell vorgestellt. „Wir können diese Region umwandeln von einem Opfer vergangener Konflikte in ein Vorzeigemodell für Handel und Fortschritt in der ganzen Welt“, sagte der Berater der US-Regierung und Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Dienstag bei der Eröffnung einer zweitägigen internationalen Konferenz in Bahrain. „Was wir entwickelt haben, ist der umfassendste Wirtschaftsplan der je für die Palästinenser und den Nahen Osten entwickelt wurde.“