Nahostpolitik: US-Regierung erhöht Hilfen für Jordanien

AmmanDie US-Regierung will trotz anderslautender Drohungen von Präsident Donald Trump ihre Hilfszahlungen an Jordanien erhöhen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, hat sich Trumps Führung dazu entschlossen, dem verbündeten Land bis 2022 jährlich 1,275 Milliarden Dollar (rund 1,03 Milliarden Euro) zukommen zu lassen. Das sind 275 Millionen Dollar mehr pro Jahr als zurzeit. US-Außenminister Rex Tillerson und sein jordanischer Amtskollege wollen eine entsprechende Vereinbarung den Angaben zufolge am Mittwoch in Amman unterzeichnen.