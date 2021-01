NATO, Handel und transatlantisches Verhältnis „Amerika war immer die Fackel der Freiheit“

Der Fokus der amerikanischen Außenpolitik scheint sich in den vergangenen Jahren zunehmend Richtung Asien verschoben zu haben – vom „Pivot to Asia“ unter Obama bis zu Trumps Handelskrieg mit China. Welche Rolle kommt Europa aus amerikanischer Sicht in diese Auseinandersetzung zu?

China wird auf absehbare Zeit Teil unserer Konversationen bleiben. Und das muss angesichts der Bevölkerungsentwicklung auch so sein. Der beste Weg mit China umzugehen ist aus meiner Sicht jedoch nicht, Europa und unsere europäischen Verbündeten zu vergessen. Wir müssen uns den Herausforderungen durch Chinas Aufstieg gemeinsam mit unseren Alliierten stellen. Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass China zuletzt an Einfluss gewonnen hat, weil die USA sich von der internationalen Bühne zurückgezogen und wir Peking so Raum geboten haben, sich auszubreiten. Wir müssen jetzt gemeinsam mit unseren europäischen Partnern China signalisieren, dass wir es nicht ausschließen wollen, aber dass es sich an Regeln halten muss. Das Ziel muss sein, gemeinsame globale Lösungen zu finden, um beispielsweise im Bereich Klimawandel echte Fortschritte auf der ganzen Welt zu machen. Und dafür brauchen wir klare Regeln und einen fairen Umgang miteinander.