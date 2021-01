NATO, Handel und transatlantisches Verhältnis „Amerika war immer die Fackel der Freiheit“

Tatsächlich haben mehrere europäische Länder ihre Verteidigungsausgaben erst erhöht, nachdem Präsident Trump die NATO-Mitgliedschaft der USA in Frage stellte. Brauchte die Allianz vielleicht diesen Schock, um in Bewegung zu kommen?

Wenn ich in den vergangenen Jahren nach Europa gereist bin, habe ich in vielen Gesprächen immer das gleiche gehört: Vielleicht können wir Amerika nicht mehr trauen und vielleicht können wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen. Das hat einige unserer Partner dazu gebracht, mehr in ihre eigene Sicherheit zu investieren. Es geht jedoch nicht nur ums Geld. Es geht darum sicherzustellen, dass wir eine echte Partnerschaft haben, in der wir uns gegenseitig stützen – so wie es etwa unsere europäischen NATO-Partner nach den Anschlägen des 11. September 2001 getan haben. Gemeinsam haben wir die erfolgreichste Allianz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut. Der finanzielle Aspekt ist wichtig, aber eben nicht alles. Es geht darum, wie wir miteinander zusammenarbeiten.