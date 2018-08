Nato-Mitglied: Bulgarien will moderne Militärtechnik in Milliardenhöhe anschaffen

SofiaDas Nato-Mitglied Bulgarien will für seine größtenteils mit russischer Technik ausgestatteten Streitkräfte moderne Ausrüstung kaufen. „Wir haben beschlossen, drei bis vier Milliarden Lewa (rund 1,5 bis 2 Milliarden Euro) in der Umrüstung (der Streitkräfte) zu investieren, obwohl es viele andere bedürftige Sektoren gibt“, sagte Regierungschef Boiko Borissow am Donnerstag nach einem Bericht der privaten bulgarischen Nachrichtenagentur Focus.