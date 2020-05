Neue Arbeitslosenzahlen Jobkrise in den USA nimmt historisches Ausmaß an

Bislang sind in den USA - einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern - Forschern der Universität Johns Hopkins zufolge rund 1,26 Millionen Corona-Ansteckungen nachgewiesen worden. Das entspricht etwa jeder dritten bekannten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 weltweit. Mehr als 75.000 Menschen starben in den USA.



Mehr zum Thema:

