Neue Schlüsseltechnologien Nordkorea vermeldet Test von Flugabwehrrakete

Nordkorea hat nach eigenen Angaben seine Tests neu entwickelter Raketen fortgesetzt. Beim jüngsten Test sei erfolgreich eine Flugabwehrrakete erprobt worden. Die Akademie für Verteidigungswissenschaft habe den Versuchsstart am Donnerstag unternommen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. Der Test sei von „großer praktischer Bedeutung“ für die Entwicklung vielversprechender Flugabwehr-Raketensysteme. Es seien „neue Schlüsseltechnologien“ eingeführt worden, um Ziele in der Luft in größerer Entfernung genau zu treffen.