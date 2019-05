Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon, der Wirtschaftsnationalist

Die Eroberung Europas bereitet Steve Bannon in Brüssel und im Benediktinerkloster Trisulti, 100 Kilometer südöstlich von Rom, vor. Nach seinem Rauswurf als Chefstratege von US-Präsident Donald Trump hat sich Bannon im vergangenen Jahr Europa zugewandt. Er gründete in Brüssel den Thinktank „Die Bewegung“, will Rechtspopulisten in den EU-Ländern einen und sie bei den Europawahlen zum Erfolg führen. Er hat bereits Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini getroffen, den ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán, Marine Le Pen und AfD-Parteichef Jörg Meuthen. „Wir werden die Führung in der EU übernehmen“, tönte Bannon. Der „Neuen Zürcher Zeitung“ diktierte er vor kurzem: „Nach der Wahl wird jeder Tag in Brüssel Stalingrad sein.“