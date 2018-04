Nord- und Südkorea: Kim Jong Un lauscht südkoreanischen Popmusikern

Das Konzert im Großen Theater im Osten Pjöngjangs am Sonntagabend habe sein Verständnis der Populär-Kunst auf südlicher Seite vertieft, wurde der Diktator am Montag zitiert. Der Besuch der Sänger und Gruppen aus Südkorea sei „eine bedeutende Gelegenheit, die Einheit der Nation zu demonstrieren“. Die Zuschauer hätten „enthusiastisch“ gejubelt, als Kim mit dem südkoreanischen Kulturminister Do Jong Hwan und anderen Gästen in der Galerie erschienen sei, hieß es. Bilder südkoreanischer Medien zeigten, wie der in einem dunklen Mao-Anzug gekleidete Kim klatschte und der Menge zuwinkte.