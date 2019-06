Nordkorea: USA, Japan und Südkorea erneuern Bekenntnis zu Atomabrüstung in Korea

Washington/SingapurDie Verteidigungsminister der USA, Japans und Südkoreas haben ihr Bekenntnis zur atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel erneuert. Das machten Takeshi Iwaya (Japan), Jeong Kyeong-Doo (Südkorea) und Patrick Shanahan (USA) in einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen in Singapur deutlich.