Nordsyrien: Türkische Granaten explodieren nahe Krankenhaus in Afrin

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle, die sich auf ein Aktivistennetzwerk in Syrien stützt, beschrieb den Beschuss wie der Krankenhausdirektor. Zudem seien bei weiterer Gewalt in Afrin zwei Frauen getötet worden. Nach ihren Angaben wurden damit seit Beginn der „Operation Olivenzweig“ 77 Menschen getötet, darunter 21 Kinder und 15 Frauen.