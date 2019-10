Olaf in der Beek „Europa hat keine Antwort auf Chinas eiskaltes Machtstreben“

An was denken Sie da konkret?

Wir behandeln China bis heute teilweise wie ein Entwicklungsland. Noch immer leistet Deutschland quasi Entwicklungshilfe durch zinsvergünstigte Kredite. Seit 2013 sind so 630 Millionen Euro in die berufliche Ausbildung junger Chinesen geflossen. Damit liefern wir das notwendige Wissen „Made in Germany“ für Chinas Ziel der weltweiten High-Tech-Führerschaft bis 2025. Wir sägen also unmittelbar an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wir als FDP fordern, dass das sofort beendet wird.