Organisation für das Verbot chemischer Waffen: OPCW will nach Giftangriff Ermittlerteam nach Syrien schicken

Den HaagNach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien will die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eine Ermittlungsmission in die betroffene Stadt Duma entsenden. Ihr Sekretariat habe die syrische Regierung aufgefordert, die nötigen Vorkehrungen für eine solche Entsendung zu treffen, teilte die OPCW am Dienstag in einer Erklärung mit.