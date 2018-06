Parlaments- und Präsidentenwahl: Türken in Deutschland können abstimmen – erste Wahllokale geöffnet

KölnIn Deutschland hat die Parlaments- und Präsidentenwahl für im Ausland lebende Türken begonnen. Am Donnerstag-Vormittag öffneten die Wahllokale, erste Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Die Wahl läuft bis zum 19. Juni – an bundesweit mehr als einem Dutzend Standorten. In Deutschland sind gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass wahlberechtigt, davon lebt etwa ein Drittel in Nordrhein-Westfalen.