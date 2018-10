Perspektiven Westerwelle Foundation fördert junge Unternehmensgründer in Ruanda

01. Oktober 2018 , aktualisiert 01. Oktober 2018, 21:28 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Westerwelle Foundation will gemeinsam mit dem Essener Chemiekonzern Evonik junge Unternehmer in Ruanda fördern. Am Montag wurde ein Gemeinschaftsbüro mit 150 Arbeitsplätzen in Ruandas Hauptstadt Kigali eröffnet.