Peter Navarro: Keine Ausnahmen bei Strafzöllen vorgesehen

WashingtonDie USA werden die von Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte nach Angaben von Handelsberater Peter Navarro ohne Ausnahmen umsetzen. „25 Prozent auf Stahl, und die zehn Prozent auf Aluminium, keine Länder ausgenommen - klare Grenze“, sagte Navarro am Montag in der Sendung „Fox and Friends“.