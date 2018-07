Porträt: Hardliner Davis sagt „No“ zum weichen Brexit

Das Blatt wendete sich mit dem Brexit-Votum. Cameron trat ab, und die neue Premierministerin Theresa May holte den erzkonservativen Davis als Brexit-Minister in ihr Kabinett. Als vehementer Austrittsbefürworter und ehemaliger Staatssekretär für Europafragen schien er genau die richtige Wahl zu sein. In Brüssel hatte er sich einst als „Monsieur Non“ einen Namen gemacht. Er soll May geraten haben, eine möglichst harte Position gegenüber der EU einzunehmen.