Präsident der American Chamber of Commerce in Germany „Als Amerikaner bin ich beschämt“

WirtschaftsWoche: Herr Sportolari, was kam Ihnen in den Sinn, als Sie von den Ausschreitungen in den USA erfahren haben?

Frank Sportolari: Als Amerikaner habe ich mich geschämt, dass so etwas passieren kann. Es hat mir sehr weh getan zu sehen, wie das größte Heiligtum der US-Demokratie überrannt werden konnte. Die Menschen wurden aufgehetzt und man fragt sich, wie so etwas passieren kann. Die Leute sind verzweifelt.