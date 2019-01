 Präsidentschaftskandidatur 2020: US-Präsident Trump würde „liebend gern” gegen Warren antreten

Die linke US-Senatorin Elizabeth Warren hatte sich am Montag für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2020 in Stellung gebracht. Sie habe ein Komitee ins Leben gerufen, das ihre Erfolgschancen einer Bewerbung ausloten solle, teilte die demokratische Senatorin von Massachusetts in einer Videobotschaft mit. Dieser Schritt erlaubt es potenziellen Kandidaten, Geld zu sammeln.