Präsidentschaftswahl 2020 : Report: US-Justizministerium stand wegen Trump fast vor Revolte

Ein US-Kongressbericht liefert neue Einblicke in die Versuche von Ex-Präsident Donald Trump, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Trumps anhaltende Forderungen an die Leitung des Justizministeriums, die Präsidentschaftswahl für „korrumpiert“ zu erklären, hätten fast zu einer Revolte unter Mitarbeitern der Behörde geführt, hieß es in einem am Donnerstag vom demokratisch geführten Justizausschuss im Senat verbreiteten Bericht. Den drohenden Aufstand hätten Warnungen hoher Beamter vor Massenkündigungen im Ministerium verhindert.