Präsidentschaftswahl: Amtsinhaber Mirsijojew klarer Favorit bei Präsidentschaftswahl in Usbekistan

Usbekistan ist traditionell eigentlich eng mit Russland verbunden. Es hat aber wie andere frühere zentralasiatische Sowjetrepubliken einen eigenständigeren Kurs eingeschlagen. Politisch übt sich die Führung in Neutralität. Sie hat zum Frieden in der Ukraine aufgerufen und zugesagt, sich an die Russland-Sanktionen des Westens zu halten, während sie gleichzeitig normale Beziehungen zu Moskau zu pflegen versucht.