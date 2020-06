Proteste nach George Floyds Tod: Bis zu 200.000 Teilnehmer bei Großdemo in Washington erwartet

In Washington D.C. sind am Samstag Tausende Demonstranten gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Behördenvertreter rechneten mit bis zu 200.000 Teilnehmern – das wäre die bisher größte Kundgebung in der US-Hauptstadt seit der brutalen Festnahme und Tötung des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai. Vor dem Protestmarsch sperrten Militärfahrzeuge und Beamte in Tarnanzügen den größten Teil des Zentrums von Washington für den Verkehr.