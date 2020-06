Quarantänepflicht in Großbritannien „Schlecht durchdacht und wirtschaftlich schädlich“

Die Regierung in London steht wegen ihres Umgangs mit der Coronavirus-Pandemie seit Monaten stark in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, zu spät und falsch auf die Pandemie reagiert zu haben. In keinem anderen Land in Europa wurden bisher so viele Todesfälle verzeichnet wie im Vereinigten Königreich. Dort starben bisher mehr als 40.000 Menschen, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.



Kaum ein Industrieland ist auf die Pandemie so schlecht vorbereitet wie Großbritannien. Das Gesundheitssystem wurde in den vergangenen Jahren regelrecht kaputtgespart. Dabei waren die Briten einst so stolz darauf wie sonst nur auf die Queen. Lesen Sie die Geschichte hier.