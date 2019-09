Radikalislamische Gruppe: Trump bricht Friedensgespräche mit Taliban nach Anschlag ab

Laut Trump hätten die Taliban-Führer und Ghani am Abend in den USA eintreffen sollen, um sich mit ihm tags darauf im Präsidentenlandsitz Camp David in Maryland zu treffen. Davon habe kaum jemand gewusst. Doch leider hätten die Taliban sich als politisches Druckmittel zu dem Anschlag in Afghanistans Hauptstadt am Donnerstag bekannt, bei dem ein US-Soldat und elf weitere Menschen getötet wurden. Daher habe er die Geheimtreffen und weitere Friedensverhandlungen sofort gestrichen.