Raketentests António Guterres ist besorgt wegen der Lage in Nordkorea

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich sehr besorgt über das Ende des Moratoriums für Tests von Atombomben und Interkontinentalraketen durch Nordkorea gezeigt. „Der Generalsekretär hofft sehr, dass die Tests nicht wieder aufgenommen werden, so wie es die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vorsehen“, erklärte ein Sprecher am Mittwoch in New York.