Reaktion auf Trumps Strafzölle: China will offenbar in Kürze Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe veröffentlichen

PekingChina will die geplante Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe der staatlichen chinesischen Zeitung „Global Times zufolge in Kürze veröffentlichen. Die Liste werde auf eine große Zahl bedeutender Ausfuhren aus den USA nach China abzielen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Leitartikel der Zeitung.