Rettungsfonds: ESM-Chef fordert europäischen Fiskal-Puffer für Krisensituationen

Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, fordert einen europäischen Geldtopf für Etathilfen an Länder in Krisensituationen. „Zur Stabilisierung haben wir im Krisenfall derzeit nur die nationalen fiskalischen Puffer“, sagte Regling der „Neuen Zürcher Zeitung“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.