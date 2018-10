Richtungsweisende Wahl: Sieg für Regierungspartei PiS bei Regionalwahl – Hoffnung für Opposition

Nach der Wahl feierte Kaczynski den Sieg seiner Partei: „Wir haben gewonnen“, sagte der PiS-Chef und wertete das Resultat als gute Prognose für die Parlamentswahl in kommenden Jahr. Kommentatoren zufolge könnte es für seine Partei trotz dazugewonnener Mandate kompliziert werden, Regionalregierungen in den Woiwodschaften zu bilden. Bisher regiert die Kaczynski-Partei in einem der 16 Regionalparlamente mit absoluter Mehrheit und schickte sich nun an, weitere zu übernehmen.