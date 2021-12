Risiko Russland „Absteigende Mächte sind häufig die gefährlichsten“

Gastbeitrag von Anders Aslund 20. Dezember 2021

Russische Panzer. Bild: dpa/picture-alliance Bild:

Die Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze wächst. Was treibt den russischen Präsidenten Putin an – und wie sollte der Westen auf eine militärische Eskalation reagieren? Am besten mit wirtschaftlich einschneidenden Sanktionen. Ein Gastbeitrag.