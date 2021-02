Rom Italiens Ex-Premier Conte vor Rückkehr in die Politik

Zuvor war Conte an der Macht. Sein Mitte-Links-Bündnis hatte nach dem Austritt der Kleinpartei Italia Viva Mitte Januar die Mehrheit verloren. Conte war kurze Zeit später als Premier zurückgetreten. Er kehrte wieder in seinen Job als Dozent für Privatrecht an die Universität von Florenz zurück, an der er am vergangenen Freitag eine Vorlesung über seine politischen Erfahrungen in der Pandemie hielt.