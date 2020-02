Russland-Affäre: Bis zu neun Jahre Haft für Trump-Vertrauten Stone gefordert

US-Bundesstaatsanwälte verlangen für Roger Stone, einen Ex-Vertrauten von Präsident Donald Trump, wegen Vergehen in der Russland-Affäre zwischen sieben und neun Jahre Haft. Bei Stones Gebaren habe es sich nicht um „eine einmalige Fehleinschätzung“ gehandelt, hieß es in einem am Montagabend (Ortszeit) eingereichten Antrag.