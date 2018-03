Russland-Affäre: Ermittler nehmen Kushners Geschäftskontakte unter die Lupe

WashingtonBei den Untersuchungen in der Russland-Affäre rücken einem TV-Bericht zufolge die ausländischen Geschäftskontakte des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, stärker in den Fokus der Ermittler. Dabei gehe es darum, ob Kushners Gespräche über Finanzierungsmöglichkeiten für die Immobilienfirma seiner Familie Einfluss auf die Politik des Präsidialamtes gehabt hätten, berichtete der Sender NBC am Freitag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.