Russland-Affäre: Ex-Trump-Mitarbeiter will doch mit Sonderermittler zusammenarbeiten

Washington

In der Russland-Affäre könnte ein ehemaliger Wahlkampfmitarbeiter von US-Präsident Donald Trump entgegen vorangegangener Ankündigungen nun doch mit Sonderermittler Robert Mueller kooperieren. In einer Reihe von TV-Interviews hatte Sam Nunberg am Montag noch erklärt, eine Vorladung zu missachten und nicht vor einer Grand Jury erscheinen zu wollen. „Ich kooperiere nicht. Verhaftet mich doch“, meinte er.