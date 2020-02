Russland-Affäre Trump-Vertrauter Roger Stone zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt

Das schloss der Präsident am Donnerstag nach dem Richterspruch zunächst aus, hielt sich diese Option für die Zukunft aber offen. „Ich werde nichts tun in Bezug auf die großen Befugnisse eines Präsidenten der Vereinigten Staaten“, sagte Trump bei einem Auftritt in Las Vegas mit Blick auf Stone. Er wolle zunächst die weitere Entwicklung in dem Fall beobachten. „Ich denke, das ist das Beste, denn ich würde Roger gerne entlastet sehen.“ Stone habe große Chancen, bei einer möglichen Neuverhandlung des Falls von den Vorwürfen freigesprochen zu werden. Stones Prozess sei nicht fair abgelaufen. „Was ihm passiert ist, ist unglaublich.“ Trump betonte zugleich, er werde das weitere Prozedere genau beobachten und „irgendwann“ eine Entscheidung fällen.