Russland: Die Sanktionen des Westens kommen dem Wahlkämpfer Putin wie gerufen

Weil die Briten nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal noch keine konkreten Tatverdächtigen haben, hatte Premierministerin Theresa May auf einen diplomatischen Rundumschlag gesetzt. Die Einladung an Außenminister Sergej Lawrow wurde zerrissen, Mitglieder der britischen Regierung und der Königsfamilie werden sich die Fußball-Weltmeisterschaft, die in diesem Sommer in Russland ausgetragen wird, nur im Fernsehen anschauen. Zudem müssen 23 russische Botschaftsangehörige ihre Koffer packen und ausreisen. Dies werde die Geheimdiensttätigkeiten der Russen einschränken, meinte May.