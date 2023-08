Russland: Wie Kreml-Gegner über die Jahre angegriffen oder getötet wurden

Bislang war nichts darüber bekannt, dass ein Kreml-Kritiker, Spion oder investigativer Journalist mit einem Flugzeug getötet wurde. Doch am Mittwoch stürzte eine Privatmaschine in die Tiefe, nachdem sie zerbrochen war – an Bord soll sich der Chef der Söldnertruppe Wagner Jewgeni Prigoshin befunden haben.