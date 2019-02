Sammelklage gegen Notstandserklärung 16 US-Staaten verklagen Donald Trump

Diese US-Staaten befürchten laut Klageschrift, dass eine Abzweigung von Militärmitteln für den Mauerbau ihrer Wirtschaft schaden könne. Ihre Militärbasen würden um Geld für dringend nötige Modernisierungen in den Stützpunkten gebracht, argumentieren sie. Schaden könne auch eine Zweckentfremdung von Finanzmitteln für den Anti-Drogen-Kampf anrichten. Und die an Mexiko grenzenden US-Staaten Kalifornien und New Mexico führten ins Feld, dass eine Mauer die Wildtierbestände auf ihrem Gebiet beeinträchtigen könne.



Die Auseinandersetzung um die Mauer beschäftigt die amerikanische Politik schon seit Monaten. Trumps Zwist mit den Demokraten um die Finanzierung seines Vorhabens hatte kürzlich zu einem Stillstand in Teilen der US-Verwaltung geführt, weil kein Haushaltsgesetz zustande kam. Für Hunderttausende Bundesbeschäftigte bedeutete der mit 35 Tagen längste Shutdown in der US-Geschichte entweder Zwangsurlaub oder unbezahlte Arbeit. Unter wachsendem öffentlichen Druck einigte sich der Kongress vergangene Woche auf einen Haushaltskompromiss, der 1,4 Milliarden Dollar für Barrieren und Zäune an der Grenze vorsieht. Die Summe liegt aber deutlich unter den 5,7 Milliarden Dollar, die Trump für die Mauer will. Daher greift er nun zum Instrument der Notstandserklärung.