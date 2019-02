Zum Mauerbau Trump kündigt Nationalen Notstand an

Kritiker halten Trump entgegen, dass ein Großteil der Grenzkriminalität an Grenzübergängen passiert und nicht dort, wo der Mauerbau geplant ist. Trump widerspricht dem. Die Demokraten sagen, Trumps Szenario einer nationalen Krise sei künstlich heraufbeschworen.



Der Kongress hatte Trump nur 1,375 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzbarriere bewilligt. Trump hatte 5,7 Milliarden Dollar gefordert. Er ist davon überzeugt, dass er mit dem Notstand auf andere Töpfe vor allem im Pentagon zugreifen kann, obwohl ihm der Kongress die Mittel nicht bewilligt hat. Es ist umstritten, ob das rechtlich möglich ist. Die Demokraten haben eine solche Erklärung gesetzeswidrig genannt. Sie lehnen den Bau einer Mauer ab.



Im Streit um die Mauer hatte Trump den mit 35 Tagen längsten Regierungsstillstand in der US-Geschichte in Kauf genommen hatte. Die Demokraten haben bereits angekündigt, gegen Trumps Maßnahme rechtlich vorzugehen.