 Görlachs Gedanken: USA: Die Zeichen stehen auf Populismus – auf beiden Seiten

Sanders mag nun zu alt sein für eine erneute Kandidatur, aber die Linken haben eine neue Ikone: Alexandria Ocasio-Cortez aus dem New Yorker Stadtteil Queens. AOC verkörpert alles, was Konservative in den USA hassen: Sie fordert 70 Prozent Steuern für die Superreichen und einen neuen „green deal“, der die US-Ökonomie umkrempeln soll.

In einem Land, in dem ein gutes Drittel der Menschen an die Bibel glauben und Wissenschaft – und somit auch den Klimawandel – für Humbug halten, ist das schon sehr mutig. Die Demokraten tun sich damit keinen Gefallen. Sie verhärten den Eindruck in weiten Teilen des Landes, dass sie eine abgehobene Politik für die „Eliten and der Küste“ machen. Die öffentlichen Überlegungen Hillary Clintons, 2020 eventuell noch einmal zu kandidieren, stößt bei vielen Wählern auf heftige Ablehnung. Sie hat die Chancen Trumps, das Weiße Haus erfolgreich zu verteidigen, noch einmal erhöht.