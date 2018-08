Sanktionen Iran zieht gegen die USA vor Internationalen Gerichtshof

Der Iran zieht am Montag gegen die USA vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Anwälte der Islamischen Republik wollen eine Aufhebung der von US-Präsident Donald Trump angeordneten Sanktionen erreichen. Die Strafmaßnahmen verstoßen ihrer Ansicht nach gegen einen wenig bekannten Freundschaftsvertrag zwischen den beiden Staaten von 1955. Die mündliche Anhörung der USA ist für Dienstag angesetzt. Es wird damit gerechnet, dass sie argumentieren, der Vertrag habe keine Gültigkeit mehr und der Internationale Gerichtshof (IGH) sei in dem Streit nicht zuständig.