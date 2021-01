Schulden, Klagen und Strafverfahren Ex-Präsident ohne Immunität: Das droht Trump jetzt

Denn das präsidiale Recht zur Begnadigung bezieht sich lediglich auf Strafverfolgung und Urteile auf der Bundesebene. Gegen Trump wird jedoch auch in einigen Bundesstaaten ermittelt, etwa in seinem Heimatstaat New York, wo unter anderem der Bezirksanwalt von Manhattan schon lange wegen des Geschäftsgebarens der Trump-Organisation eine Untersuchung durchführt. Selbst wenn Biden wollte, könnte er seinen Vorgänger vor diesen Verfahren nicht bewahren.



Hinzu kommen mehrere zivilrechtliche Klagen, denen sich Trump stellen muss. Allein die Anwältin Roberta Kaplan vertritt Klienten in drei Verfahren gegen den 45. Präsidenten: Eine Journalistin, die behauptet, Trump habe sie vergewaltigt und die ihn nun wegen Verleumdung verklagt, Trumps Nichte Mary, der er angeblich einen erheblichen Erbanteil vorenthalten haben soll und Geschädigte eines Pyramidenschemas, für das die Trump-Familie in ihrer Reality-TV-Show „The Celebrity Apprentice“ Werbung gemacht hatte. Gefängnis droht ihm hier nicht – aber womöglich hohe Entschädigungszahlungen.