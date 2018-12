 Shutdown: Kompromiss im US-Haushaltsstreit nicht in Sicht

WashingtonIm Haushaltsstreit in den USA zeichnet sich keine Lösung ab. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Regierungsstillstand bis ins kommende Jahr hinzieht. Die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus teilte am Donnerstag mit, dass diese Woche keine Abstimmung mehr über ein Kompromisspaket geplant sei. Die Verhandlungen werden in der kommenden Woche fortgesetzt, hieß es weiter.