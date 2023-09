Spionage: USA verhängen Sanktionen gegen Nordkoreaner und Russen

Als Reaktion auf Nordkoreas gescheiterten Start eines Spionagesatelliten haben die USA Sanktionen gegen zwei Männer und eine in Moskau registrierte Firma verhängt. Von den Maßnahmen betroffen sind ein Nordkoreaner und ein russischer Staatsbürger, die gemeinsam dem ballistischen Raketenprogramm Pjöngjangs zugearbeitet haben sollen, wie das Finanzministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Sie hätten geholfen, Einnahmen für nordkoreanische Firmen zu erzielen, die mit der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen in Verbindung stünden.