Spitzentreffen zum Ukraine-Krieg EU-Gipfel zur Energiekrise beendet – Südliche Staaten wollen Markteingriff

Nach stundenlangem Streit über den richtigen Umgang mit hohen Energiepreisen ist der EU-Gipfel in Brüssel am Freitagabend zu Ende gegangen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Kollegen hatten am zweiten Tag des Spitzentreffen rund neun Stunden über Gegenmaßnahmen gerungen.