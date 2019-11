Staatsbesuch: Merkel kritisiert Indiens Kaschmir-Politik

Sie habe mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi noch nicht über das Thema gesprochen, werde dies aber beim geplanten gemeinsamen Abendessen tun. Dabei werde sie sagen, dass Deutschland auf „Deeskalation und Entspannung“ setze. „Wir wünschen uns vor allem, dass Indien und Pakistan eine friedliche Lösung miteinander finden.“ Zunächst aber wolle sie die Argumente Modis hören.

Modi will in der indischen Provinz Kaschmir lebenden Muslimen Sonderrechte nehmen, was zu Spannungen mit dem muslimischen Nachbarland Pakistan führte. Am Donnerstag hatte die Regierung in Neu-Delhi mitgeteilt, sie habe den nördlichen Bundesstaat Jammu und Kaschmir aufgespalten.